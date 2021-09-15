Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un altyapısında görev yaptığı dönemde Abdülkadir Ömür’ü yetiştiren ve ilk defa da A takımda forma şansı veren Sadi Tekelioğlu genç oyuncuya tavsiyelerde bulundu. Oyundan çıktığında taraftarın tepkisi yüzünden kulübede gözyaşlarına boğulan Abdülkadir’in hazır olmadan oynamaya kalktığını söyleyen Tekelioğlu “Abdullah Hoca’nın hazır olmadan ona forma vermesi doğru değildi, bunu görmeliydi” dedi.

Maç temposu eksik

Genç oyuncunun sakatlığı yüzünden düzenli idman yapamadığı için maç temposunu da yakalayamadığını söyleyen Tekelioğlu “Şimdi Abdülkadir yeni bir sayfa açacak, kendisini toparlayacak, özel çalışacak. Çıktığı gibi oyuna dâhil olacak. Seyircinin ön yargılı olduğuna inanmıyorum. 18 yaşındayken seni omuzlara alan da bu taraftardı. Olumsuzluğa tepki gösterenler, oynarken eski sevgiyi ona göstereceklerdir” diye konuştu.

Kıymayın uşaklara Daha önce Volkan Şen, Yusuf Erdoğan, A. Parmak, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi isimler de tepkilerin hedefi olmuştu. Taraftarların ilk goldeki hatası sebebiyle ‘hırpaladığı’ Abdülkadir Ömür’e takım arkadaşlarından ve camiadan büyük destek geldi