Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burundili atlet Francine Niyonsaba, Hırvatistan'da düzenlenen atletizm turnuvasında iki bin metre yarışına çıktı. 5 dakika 21 saniye 56 saniyelik süreyle yarışı tamamlayan atlet, bir önceki dünya rekorunu kırmış oldu.

BİR ÖNCEKİ REKOR ETİYOPYALI DİBABA'YA AİTTİ

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen yarışı 5 dakika 21 saniye 56 saniyede tamamlayan Niyonsaba, 2017'de Etiyopyalı Genzebe Dibaba'ya ait dünya rekorunu iki saniyeden fazla geliştirdi. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Francine Niyonsaba, testosteron hormonu yüksek olduğu için 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılması kısıtlanan sporcular arasında yer alıyor.

MARATON ZORUNLULUĞU

Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) aldığı tartışmalı kararla, testosteron hormonu yüksek kadın atletlerin sadece ilaç kullanarak hormon değerlerini düşürmesi koşuluyla 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılabileceği belirtilmişti. Aralarında Güney Afrikalı Caster Semenya'nın da bulunduğu birçok başarılı atlet, bu kural değişikliği nedeniyle kısa mesafeden maraton yarışlarına geçmek zorunda kalmıştı. Semenya, bu konuyu yargıya da taşımıştı.

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