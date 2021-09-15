Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund maçına saatler kala Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Alman ekibini konuk edecek olan Beşiktaş'ta takımın formda isimlerinden Kevin N'Koudou kadrodan çıkarıldı.

Yeni Malatyaspor karşısında siyah beyazlı ekibin 2'nci golünü kaydeden yıldız oyuncu, bu maçta aldığı darbe nedeniyle bir süredir sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyordu. Sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu kapsüler zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilen Fransız oyuncunun, Borussia Dortmund karşısında forma giyemeyeceği belirtilirken, teknik ekip bu oyuncuyu maç kadrosundan çıkardı.

Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin'in, N'Koudou'nun yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş 225. kez Avrupa sahnesinde! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa kupalarında 225. kez sahneye çıkacak.

Beşiktaş-Dortmund maçına İspanyol hakem Temsilcimiz Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.