Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki ilk maçını Portekiz ile yarın Alanya’da yapacak. Alanya’nın Bahçeşehir Okulları Stadı’nda 19.00’da gerçekleşecek olan müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu hakemi Maika Vanderstichel yönetecek.

İLK RAKİP PORTEKİZ

2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde H Grubu’nda Portekiz'in yanı sıra Almanya, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Portekiz'i konuk edecek. 51 takımın 9 gruba ayrıldığı elemelerde kazanan grup liderleri, 20 Temmuz-20 Ağustos 2023'te Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek organizasyona direkt katılacak. Avrupa'dan katılacak diğer 3 takım ise play-off'lar sonunda belirlenecek.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz müsabakasının ardından 21 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak.





A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.