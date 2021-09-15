Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 yenildi. Maçın ardından Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenledi. Rose "İlk 20 dakika Beşiktaş baskın oynadı. Bize zorlandık. 20. dakikada attığımız golden sonra ilk yarıyı domine ettik. İkinci golü de atınca ilk yarda biz baskın gelmiş olduk. İkinci yarıda gole gidemedik. Beşiktaş bizi çok zorladı. Sonunda 1 gol attılar. Güzel bir maçtı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için uygun, çok güçlü ve iyi bir takım" dedi.

"STAT ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ"

Marco Rose, Beşiktaşlı taraftarların sorulması üzerine "Gerçekten iyi bir atmosferdi. Gürültülüydü. Bizi fazla etkilemedi. Bizim de 80 bin kişilik stadımız var. Buna alışığız. 20. dakikada attığımız golden sonra biraz heyecan düştü ve ivmeyi değiştirdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GENÇLERE İHTİYACI VAR"

Daha önce Türkiye’de üç defa oynadığını belirten Rose "Konya’da oynadım. Türkiye misafirperver. Başakşehir ile oynamıştık. O zamanlar iyiydi. Herhalde şu an problemler var. Türk Ligi çok iyi futbolculara sahip. Teknik direktörleri de gayet iyi. Bugün Pjanic top koşturan iyi ve tehlikeli bir oyuncu. Türk futbolunun genç futbolculara ihtiyacı var. Bu futbolun kaliteli olmasını sağlar" diye konuştu.

"STEFAN KUNTZ KENDİ RÜŞDÜNÜ İSPAT ETMİŞ"

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen Stefan Kuntz hakkında ise Rose "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk kazanmış. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Teknik olarak görüşmeler ne aşamada bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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