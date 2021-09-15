Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund’a kendi evinde 2-1 kaybetti. Alman kulübün 21 yaşıındaki golcü yıldızı Erling Haaland, maç ile ilgili konuştu. Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Haaland “İstanbul’da önemli bir maçta boy gösterdik. Açıkçası çok iyi değildik ama kazandığımız için oldukça mutluyum. Zor bir karşılaşma oldu bizim için. Beşiktaş çok iyi başladı ama biz kazanmak için savaştık. Bu oldukça önemli bir galibiyet" dedi.

"BELLINGHAM İLE GURUR DUYUYORUM"

Takımın ilk golünü atan genç futbolcu Bellingham hakkında da konuşan Haaland “Bellingham oldukça önemli bir oyuncu. Gerçekten oldukça iyi bir oyuncu bizim için. Kendisiyle gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.