Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 ekiplerinden Aston Martin, 2022 yılı için sürücülerini duyurdu.

VETTEL VE STROLL İLE YOLA DEVAM

Aston Martin'den yapılan açıklamada, 4 dünya şampiyonluğu bulunan tecrübeli Alman Sebastian Vettel ile Kanadalı Lance Stroll'un 2022 sezonunda takım arkadaşı olarak kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Aston Martin'de kaldığı için mutlu olduğunu belirten Vettel, "Gelecek sezon her takım için yeni bir başlangıç olacak. Bu durum ise bizim için büyük bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

2022 SEZONUNDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

Formula 1'de gelecek sezon araçların aerodinamik yapısında ve kurallarda yapılacak değişikliklerle daha rekabetçi bir yarış ortamına geçilmesi planlanıyor.

Bu sezon Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci, Macaristan Grand Prix'sinde ikinci olan ancak deposunda test için belirtilen miktarda yakıtı kalmadığı için diskalifiye edilen Vettel'in 35, takım arkadaşı Stroll'un ise 24 puanı bulunuyor.