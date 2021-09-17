Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım’ın Şenol Güneş'le yollarını ayırmasının ardından yeni bir dönem başlıyor. Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen 58 yaşındaki Alman hoca Stefan Kuntz'a yardımcılık yapacak bir Türk antrenör aranıyor.

HALİL ALTINTOP’U İSTİYOR

Başarılı Alman hoca yardımcılığını yapacak antrenör olarak Halil Altıntop’u düşündüğü iddia edildi. Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop gibi parlak bir futbolculuk kariyeri olan Halil Altıntop, Bayern Münih U17 takımında görev yapıyor. Kuntz'un, Halil ismini istediği belirtildi.

A Milli Takım, dünya sıralamasında 41. sıraya düştü FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan yeni dünya sıralamasında Türkiye 2 basamak gerileyerek 41. sıraya düştü. Listenin birincisi Belçika ve ikincisi Brezilya sıralamadaki yerlerini korurken İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için ABD'ye gitti Okçuluk Dünya Şampiyonası, ABD’nin Yankton kentinde 19-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Okçuluk Milli Takımı şampiyonaya katılmak için ABD'ye gitti.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz olacağı konuşuluyor. Çalıştırdığı Almanya U21 Takımı ile EURO 2021'de şampiyonluk yaşayan, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi.