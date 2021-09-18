Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Lazio'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim, İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazeteciyle eğlenceli anlar yaşayan Terim, verdiği cevaplarla dikkat çekti.

“ROMA’DA GÖRÜŞÜRÜZ”

Fatih Terim dostu Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya, "İyi yolculuklar. Mourinho'ya selam söyleyin. Roma'da görüşürüz" diye cevap verdi.

“İTALYA’YI ÇOK SEVİYORUM”

İtalya'dan teklif gelirse nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: Serie A'yı hep takip ederim. İtalya'yı çok seviyorum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport'u okudum. Sarri benim dostum. Lazio iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Adamlarımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

Sarri'den Galatasaray'a Muriç sürprizi! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Lazio'da Teknik Direktör Sarri'nin, sarı kırmızılı ekibi iyi tanıması nedeniyle ilk 11'de Vedat Muriç'e forma verebileceği ifade edildi.