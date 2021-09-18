Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Motosiklet Federasyonu(FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı San Marino'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Ülkemizi temsil eden Deniz Öncü, antrenman turları esnasında korkutucu bir kaza yaparak yerde kaldı. Kaza sonrasında kırmızı bayraklarla seansa ara verilirken, sağlık ekipleri 18 yaşındaki sporcuya müdahale etti.

BİLİNCİ AÇIK, SABAHA KADAR KONTROL ALTINDA TUTULACAK

MotoGP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık merkezine götürülen milli motosikletçinin bilincinin açık olduğu ve yarın sabaha kadar kontrol altında tutulacağı kaydedildi.

Haziran ayında şampiyonanın Almanya'daki ayağında da rakibi Romano Fenati'nin çarpması sonucu motosikletinden düşen milli sporcu, yarışa dönmüş ve 16. olmuştu.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon üç kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.