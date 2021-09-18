Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli takımla aldığı kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.

10 MİLYON TL ÖDENECEK

TFF ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş’in alacağı tazminat belli oldu. TFF’den alınan karara göre Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödemesi yapılacak.

“NE KARAR VERİRSENİZ KABULÜMDÜR”

Şenol Güneş, tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı Nihat Özdemir'e yönelik, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

Galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir'den Şenol Güneş'e teklif Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Medipol Başakşehir'in Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planladığı ve Şenol Güneş için girişimlere başladığı iddia edildi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.