Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu hafta Barselona'da devam eden Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 4,6 kilometrelik pistte yarıştı.

SEZONUN İLK PODYUMU!

Sofuoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek bu sezonki ilk podyum sevincini yaşadı.

Yarışı, Kawasaki'den Jeffrey Buis birinci sırada, Yamaha takımından Ton Kawakami ise 3. sırada tamamladı.

Milli sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, bu denli zor bir yarış beklemediğini belirterek, "Sürekli önde kalacağımı düşünüyordum, yarışın başında öne çıktım sonra geriye düştüm ve sonrasında nasıl öne çıkılacağını öğrendim. Son turda bir hata yaptım, eğer hata yapmasaydım birinciliği de ele geçirebilirdim. Bugünkü gibi yarın da iyi bir sonuç almak için yarışacağım." dedi.