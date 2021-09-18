Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ululslararası spor müsabakalarında elde ettiği başarılarla ülkemizi çok kez gururlandıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da teknik arıza engeline takıldı. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayak ilk gününde bitime 6 tur kala motosikletinina rızalanması üzerine yarışı bırakmak zorunda kaldı.

YARIŞ DIŞI AKLDI

Razgatlıoğlu, İspanya'nın 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen 9. ayak etkinliğinin ilk yarışında piste çıktı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına ter döken ay-yıldızlı sporcu, 20 tur üzerinden koşulan mücadelede bitime 6 tur kala motosikletindeki teknik bir arıza nedeniyle hızlanmakta sorun yaşadı ve yarış dışı kaldı.

BİTİŞİ REDDİNG GÖĞÜSLEDİ

Yarışı, Ducati takımı sürücülerinden Scott Redding birinci, Axel Bassani ikinci, Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.

Haftaya genel klasmanında 370 puanla ilk sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta 4. olarak 376 puana ulaşan Kawasaki pilotu Jonathan Rea'ye liderliği devretti. Razgatlıoğlu, 370 puanla genel klasmanda ikinci sıraya gerilerken, Scott Redding ise 323 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Organizasyonda yarın TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 16.15'te ise ikinci yarış start alacak.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste dördüncü birincilik Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ilk yarışta birinci oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci olarak pilotlar klasmanında lider durumda bulunan Jonathan Rea ile puan farkını 12'ye indirmeyi başardı.