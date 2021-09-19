Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa imtihanını başarıyla veren Galatasaray lige döndü... Lazio’yu Türk Telekom’da 1-0 ile geçen sarı kırmızılılarda oyun ve skor kadar sevindirici gelişme, galibiyetin korunmasıydı. Çünkü Cimbom ligde son iki maçında öne geçmiş, üstünlüğünü koruyamamıştı. Ancak Lazio karşısında bu defosunu düzelten bir Aslan vardı. Teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında da benzer oyun anlayışının ve takım mücadelesinin devam etmesini istedi.

Problem yaşamayız

Tecrübeli hoca ilk yarım saatlik dilimde bulacakları golün kendilerini rahatlatacağını vurgulayarak öğrencilerine “Özellikle maç başlarındaki baskı ve istediğimiz olumlu sonuçlar veriyor. Ama önemli olan bunu iyi değerlendirip kalan dakikalara yaymak ve üstünlüğümüzü hem oyunda hem tabelada korumak. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz aşikâr. Size güveniyorum. Hırsımızı, isteğimizi ve kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece problem yaşamayız” dedi.

"Kimse beni küçük düşüremez"

Mbaye Diagne’den olay paylaşım... Halil Dervişoğlu’nun babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun çıkışı konusunda gurur dolu paylaşımlar yaparken G.Saray’ın yedek kalan forveti “Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz” ifadelerini kullandı. Diagne tepkiler sonrası bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…