Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, oynanan 5 maç sonrası 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan toplayabildi.

AYRILMA KARARI ALINDI

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor'a 2-0 yenilmesinin ardından Bülent Uygun'un ayrılığı gündeme gelmiş ancak tecrübeli teknik adamın başkan Tahir Kıran ve yönetimle yaptığı görüşme sonrası hocayla 'şimdilik' devam kararı çıkmıştı. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a da 3-1 yenilen ve silik bir görüntü sergileyen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un bileti kesildi.

EMRE BELÖZOĞLU İLK ADAY

Karadeniz ekibinde yönetim yeni teknik direktör arayışlarına derhal başlarken listenin ilk sırasına Emre Belözoğlu'nun adı yazıldı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından milli takımla görüşen ancak anlaşma sağlanamayan Emre Belözoğlu ile resmi temaslara başlandı.

GÖKHAN GÖNÜL DEVREDE

Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül de eski takım arkadaşını ikna etmeye çalışıyor.

Emre Belözoğlu sürprizi! Dev karşılaşmayı yorumlayacak Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenörlük konusunda görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili, "En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre’yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım" dedi.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Bursaspor'un teknik direktörlük teklifini reddettiği ortaya çıktı.