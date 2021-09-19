Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağır sıklette Avrupa ve askerî oyunlarda dünya şampiyonluğu yaşayan boksör Erkan Teper, 23 Eylül gecesi yenilgisiz Rus boksör Arslanbek Makhmudov ile ringe çıkacak. Maç Kanada’da oynanacak. 25 Eylül gecesi de dünya boksunda şöhret basamaklarını bir bir tırmanan yenilgisiz genç boksör Volkan Gökçek ve EC BOXING’in dünya şampiyonu Sebastian Formella, Almanya’nın Zinnovitz şehrinde karşı karşıya gelecek.

LAS VEGAS'TA BOKS GECESİ

Boks dünyasının büyük bir heyecanla beklediği İngiliz Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçında, EC BOXING’in dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılan iki metre üç santimlik dev boksörü Viktor Faust, 09 Ekim 2021 gecesi Amerika Las Vegas’ta ringlerde olacak.

DEV ŞAMPİYON RİNGLERDE

16 Ekim tarihinde ise EC BOXİNG Avrupa şampiyonu Christian Hammer, İngiltere’de şu an dünyayı kasıp kavuran dev şampiyon Tyson Fury’in kardeşi Hughie Fury ile kozlarını paylaşacak.

"DÜNYA BOKSUNU TGRT HABER'E TAŞIYACAĞIZ"

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, maçların yayınlanmasıyla ilgili TGRT Haber ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Ceylan "Dünya boksunu TGRT Haber televizyonuna taşımak için görüşmelerimiz devam ediyor. Christian Hammer, maçından itibaren karşılaşmalarımızı TGRT Haber üzerinden boks severlere ulaştıracağız. Önümüzdeki yıldan itibaren ise ülkemizde dev boks organizasyonları düzenleyerek dünya boksunu ülkemize çekeceğiz" dedi.

Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü Maç sırasında Faslı Youness Baalla'nın, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etmesi, Mike Tyson ile Evander Holyfield arasındaki 1997 yılındaki boks maçını hatırlattı.

27 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli boksör ölü bulundu Avrupa şampiyonluğu bulanan eski milli boksör Resul Küçük, evinde hayatını kaybetti.