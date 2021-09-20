Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ampute Futbol Millî Takımı, 'gaziler günü'ne rast gelen Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 6-0 gibi ezici bir skorla yenerek üst üste ikinci defa şampiyonluğuna uzandı. Polonya'nın Krakow şehrindeki final maçına fırtına gibi giren millîler 6. dakikadaki kontraatakta Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti. Aynı oyuncumuzla 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21'de Kemal Güleş ve üç dakika sonrasında Rahmi Özcan'ın şık vuruşuyla devreyi 4-0 önde tamamladı.

Sizleri bekliyoruz

İkinci yarıya da golle başlayan millîler, Ömer Güleryüz'ün 26'da "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e yükseltti: 5-0. Kemal Güleş 42. dakikada maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı. Oyuncularımız maçın ardından büyük coşku yaşarken, Ampute Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Türkiye'ye, "Bir Falcao, bir Van Persie'ye binler akıyorsa, yarın (bugün) 14.00'te havalimanındayız. Sizleri bekliyoruz" mesajını yolladı.

ERDOĞAN KUTLADI

Gurur duyuyoruz

∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Millî Futbol Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik ederken, "Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı.Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takımımızı tebrik etti.

Erdoğan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımımız için bir tebrik mesajı yayımladı.

Ampute Futbol Milli Takımı Rusya'yı 5-2'lik skorla devirdi Avrupa Şampiyonası yarı finali maçı akpsamında Rusya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, 5-2'lik skorla finale yükselen taraf oldı.