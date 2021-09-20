Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar beş maç geride kalırken orta saha oyuncuyu tüm maçlarda tabelaya etki etti. Üç maçta ağları havalandıran Bakasetas, diğer iki mücadelede ise asist yaptı toplamda 5 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı.

Şampiyonluk habercisi

Teknik adam özelinde bakıldığında ise çok yüksek bir maç ortalaması puanı var. 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 de beraberliği bulunan Karadeniz ekibinde Avcı, 2.60’lık maç başı ortalaması yakaladı. Ve bu şampiyonluk için yeterli bir rakam. Deplasmanda yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Trabzonspor, son 17 maçında ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Bakasetas'tan üçlük füze Karadeniz ekibi pozisyon sayısının az olduğu karşılaşmayı Yunan oyuncusunun on sekiz dışından sert vuruşundan gelen golle kazandı. Bordo mavililer Süper Lig'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı

Çilingir Bakasetas F.Bahçe yenilgisiyle zirve yarışında yara alan bordo mavili takım, İstanbul’dan mutlu döndü. Dijaniny’nin golüne engel olamayan Kasımpaşa, Yusuf’un penaltı vuruşuyla eşitliği yakaladı. Sıkışan oyunda kilidi açan isim Bakasetas oldu