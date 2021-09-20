Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak UEFA Avrupa Ligi grup maçında Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, dün akşam Süper Lig'in 5. haftasında çıktığı Başakşehir deplasmanından da puan kaybıyla dönerek ligdeki ilk yenilgisini aldı. 2-0 mağlup olan sarı lacivertlilerin teknik direktörünü eleştiren Rıdvan Dilmen, kadro tercihinin doğru olmadığını ifade etti.

"İYİ FUTBOL, İYİ FUTBOLCUYLA OYNANIR"

Türkiye'de rotasyonun çok abartıldığını belirten Dilmen, "Ligin daha 5. haftasına çıkarken rotasyonu öyle abarttık ki her kadro 24 kişi. Sanki 20. hafta, kış ve kora kor maçlar yapılmış. Bakıyorum bakıyorum, ligin bitmesine daha çok var. Oynadıkları maç sayısı da belli. İnanılır gibi değil. Herkeste bir rotasyon merakı. 20. hafta falan altyapılarla çıkacaklar. Çok yoruluyor bu oyuncular. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbolcuya fizik kazandırırsınız ama 30 sene uğraşın, yetenek kazandıramazsınız" dedi.

"HERKESİN GÖRDÜĞÜNÜ GÖRMÜYOR YA DA GÖRMEK İSTEMİYOR"

Dilmen yaptığı yorumda, "Frankfurt maçında ne kadar koşarsanız koşun, Mesut ve Valencia'nın olduğu takımda bir kalite sunarsınız. Mesut'un attığı gol aman aman bir gol değil ama başlangıcı öyle. Hoca da dedi ki, 'Mesut kimsenin görmediğini görüyor'. Valla Pereira da herkesin gördüğünü görmüyor ya da görmek istemiyor. Çünkü 15 maça çıkmış Pereira, bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış. Bunu ben iyi niyetli görmem" ifadelerini kullandı.

"İlk yarı herkesin uykusu gelmiştir" diyen ünlü yorumcu, "Acayip temposuz, pozisyon da olmadı. Yavaş bir oyun oldu" dedi.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mevcut maç sonucunda Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması Fenerbahçe, dün Antalyaspor – Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan’ın bugün oynanacak olan Başakşehir maçının VAR hakemi olmasına tepki gösterdi.