Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlar, uzun süredir performansından memnun olmadığı Babel ve Yedlin'e sert tepki gösterirken en ağır tepkiyi ise Ömer Bayram aldı. Maç sonrası ter antrenmanında Ömer'e yönelik, "Formayı çıkar git" tezahüratları yükseldi.

“EYVALLAH”

Ömer Bayram'ın bu tepkiler üzerine motivasyonu düştü. Taraftarlara doğru "Eyvallah" deyip, formasını yere atıp sahayı terk etti.

FATİH TERİM’DEN DESTEK

Devreye Fatih Terim girdi. Babel de taraftarların kendilerine yönelik tepkilerine karşılık alkışla cevap verdi.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

Sarri'den Galatasaray'a Muriç sürprizi! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Lazio'da Teknik Direktör Sarri'nin, sarı kırmızılı ekibi iyi tanıması nedeniyle ilk 11'de Vedat Muriç'e forma verebileceği ifade edildi.