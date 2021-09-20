Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt deplasmanında alınan beraberlik ile güzel oyuna rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı. Başakşehir deplasmanındaki 2-0'lık skor ile ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı lacivertlilerde takıma teselli veren isimler ise Teknik Direktör Pereira ile Başkan Ali Koç oldu.

ALİ KOÇ'TAN FUTBOLCULARA TAM DESTEK

Karşılaşma sonrası soyunda odasına inen Ali Koç, "Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız" ifadelerini kullandı. Koç, geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü, bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçların da oynanabileceğini ve bunun normal olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, "Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor" sözleri ile oyuncularına moral verdi.

Başkanın konuşmasının ardından futbolcular da kendi aralarında bir toplantı yaptı ve önümüzdeki maçtan itibaren bu sezon sahip oldukları 'vazgeçmeyen takım' kimliğinde olmak için birbirlerine söz verdiler.

PEREIRA: GERÇEK OYUNUMUZ BU DEĞİL

Ali Koç ile beraber oyuncularını tek tek teselli eden Pereira, "Bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi. Mevcut maç sonucunda Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması Fenerbahçe, dün Antalyaspor – Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan’ın bugün oynanacak olan Başakşehir maçının VAR hakemi olmasına tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, Pereira'ya yüklendi: İyi niyetli değil Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörünü eleştiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Pereira'ya Mesut Özil üzerinden yüklenerek "'Hiç kimsenin görmediğini görüyor' diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor? Hakikaten tuhaf" dedi.