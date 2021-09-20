Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deneyimli oyuncu Babel, mağlubiyetin ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Babel'e tepki gösterdi.

“BENİ KİŞİSEL OLARAK DESTEKLEYEN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Ancak sosyal medyada da tepki gösterenlerin sayısı yine fazlaydı. Babel'in bu hareketi daha da kızdırdı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

34 yaşındaki futbolcunun saha dışındaki yaşantısı ve pek sık sosyal medyayla ilgilenmesi, en çok eleştirildiği konulardan biri. Hollandalı futbolcu ile taraftarın yıldızı bir süredir pek barışmıyor.

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