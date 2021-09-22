Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın ilk yarıda atakları Pjanic, Ghezzal ve Rosier'in kurduğu üçgenlerle gelişti. Özellikle Pjanic'in neredeyse topa her dokunuşu gözlere ve akıllara hitap eden şekildeydi. İlk yarıda Belhanda, Akintolasız Adana Demirspor iki defa gole yaklaştı ama kaleci Ersin ön libero gibi çıkarak iki pozisyonun da daha tehlikeli olmasına izin vermedi.

Montero attı ama...

Beşiktaş'ta tek sırıtan isim Montero'ydu. İspanyol stoper takımını öne geçiren golü atsa da savunmada riskli ve karta yakın oyunuyla dikkat çekti. Yeni Malatya maçında kalçasıyla gol atan Batshuayi'nin bu defa topa hareketlenmesi bile yeterken, Antalya'da geri dönüşü başlatan isim olan Rıdvan dün yine 'golcülüğünü' konuşturdu.

Heyecan fırtınası

Vargas'ın seyrine doyum olmayan frikik golü sonrası Sergen Yalçın üç değişiklik birden yaptı. Montella'nın son 25 dakikada oyuna aldığı Balotelli golünü atar atmaz meşhur 'sivriliğini' yine gösterdi. Heyecan dolu son bölümde son topta Adana Demirspor beraberliği sağladıktan sonra maç bitti ve saha karıştı.

Stefan Kuntz saçmaladı

Sergen Yalçın kendisi hakkında, "Sergen'i hoca olarak görünce kahkaha attım. Futbolculuğunda disiplinli değildi" diyen A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Kuntz için, "Önce saçmaladı. Sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söyleyecek ise direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" tepkisini gösterdi.

Fazla abartmayalım

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3-0'lık skorun ardından 3-3'e oyunun dönmesi talihsiz bir gece bizim adımıza. Geçen maç, bu maç, enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil, bu oyun çok ciddiye alınması gereken sert bir oyun, zor bir oyun" sözlerini kullandı.

Telafi ederiz

"Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak için. Sezon içinde böyle şeyler olur, fazla abartmamak lazım" diyen Sergen Hoca, "Oyuncularla birçok konuda herhalde tekrar konuşmamız gerekiyor. İki puan kaybettik ama telafisi olmayan bir müsabaka değil. Maç bitmişti, hakem iki dakika fazla oynattı" mesajını verdi.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında saha karıştı Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı.