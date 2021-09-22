Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Beraberlikle sonuçlanan maçta, gol attıktan sonra siyah-beyazlıların yedek kulübesine dönüp kafasını işaret eden Balotelli'nin sevinci olay oldu. İtalyan golcüden maçın sona ermesiyle birlikte çarpıcı bir paylaşım geldi.

“BİZİM BEYNİMİZ VAR”

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu. Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle t...ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında saha karıştı Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı.

Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti Deplasman maçında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-0 yenik başladığı maçı ikinci yarıda attığı 3 gol sonrası zaferle bitirdi.