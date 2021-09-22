Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-Lacivertliler sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. Haftalar sonra sakatlığını atlatıp takıma dönen Serdar Dursun’dan sonra İrfan Can Kahveci’den kötü haber geldi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İrfan Can'a yapılan son tetkiklerin ardından kötü haber geldi. İrfan Can, 1 ay daha sahalardan uzak kalacak. Bir süre Sırbistan'da özel bir tedavi uygulanan İrfan Can Kahveci'nin Samandıra'da yapılan tetkiklerinde ez az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

KONDİSYON YÜKLEMESİ YAPILACAK

İrfan Can'ın tedavisinin ardından tekrar kondisyon yükleme süreci olarak. Maç ritmini ve temposunu yakalaması 7-8 haftaları, yani en az 6-7 karşılaşmayı bulacak.

Fenerbaçe'de İrfan Can Kahveci cezalı Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci ilk defa maç kadrosuna girdi Fenerbahçe’nin Başakşehir’den devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Antalyaspor karşısında ilk defa kadroda yer aldı.