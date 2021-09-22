Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da sakatlık kabusu bitmiyor. Art arda kötü haberlerin geldiği takımda, bu defa da Fode Koita sakatlandı. Takımın forveti olan Koita'nın antreman esnasında sakatlandığı öğrenilirken, yapılan açıklamada sakatlığın sağ üst adalede gerçekleştiği belirtildi.

SAĞ ADELESİNDE İKİNCİ DERECE YARALANMA VAR

Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sezon başında kadroya katılan Koita, sakatlığı nedeniyle ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 maçta 24 dakika görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita, Konyaspor kafilesinde yer alamayacak.

Dorukhan'ın sakatlık kabusu bitmiyor Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası döndüğü ilk maçta tekrardan sakatlanarak sahalardan bir kez daha uzak kaldı.