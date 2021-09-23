Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından üzgün ve sinirliydi. "Bazı oyuncuların önemini anladık, bazıları da verilen şansı kullanamadı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Galatasarayız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin" sözlerini kullandı.

ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

Fatih Hoca, "Galatasaraylılar bilmelidir ki, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir" vurgusu yaparken, "G.Saraylılar üzülmelidirler. Biz çok üzülüyoruz. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. 1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Lazio maçıyla bu iki maç arasında büyük fark var. Gelişerek devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

KARAMAN'A TEPKİ: BENİM İÇİN DE KONUŞTU

Fatih Terim kendisinden önce röportaj veren Hikmet Karaman'a sinirli şekilde tepki gösterip, "Sağolsun Hikmet Hoca röportajı uzun tuttu. Maçı oynamamıza rağmen en baştan beri analiz etti. Benim yerime de konuşmuştur. Benim konuşmama fazla gerek kalmadı" diyerek izleyenleri şaşırttı.

KARAMAN: HAKLI GALİBİYET

Kayserispor'un çalıştırıcısı Hikmet Karaman, "Haklı bir galibiyet aldık. Fatih Hoca da aynı görüştedir. Bu galibiyet bizi geleceğe olumlu yönde baktıracak" derken, "Çok sakatlık yaşanıyor. Bence Covid-19 etkisine kafa yormak lazım" sözlerini kullandı.

Galatasaray, deplasmanda fark yedi: 3-0 Fatih Terim'in rotasyonlu kadrosu Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleriyle şoku yaşadı. Alanya'dan sonra Kayseri'ye de mağlup olan, son dört maçta10 puan bırakan Cimbom'u zor günler bekliyor.

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim’e destek Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri’de coşkulu bir şekilde karşılanırken, Fatih Terim’in elini öpen bir taraftar da, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.