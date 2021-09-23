Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, evinde konuk ettiği Mallorca karşısında rahat bir galibiyet alarak liderliğini korudu. 6-1 gibi farklı bir skorla kazanan eflatun-beyazlılar puanını 16'ya yükselterek en yakın takipçisi olan 14 puanlı Atletico Madrid ile puan farkını 2'ye yükseltti. Messi'siz Barcelona'nın galibiyet almakta zorlandığı sezonda Real Madrid rahat bir şampiyonluk almanın peşinde.

Geçtiğimiz hafta 1,5 yıldan fazla sürenin ardından seyircisine ve sahasna kavuşan Real Madrid'in 6-1 kazandığı mücadelede goller Asensio(3), Benzema(2) ve Isco'dan geldi.

BENZEMA 200'LER KULÜBÜNE KATILDI

Benzema, La Liga tarihinde 200 gol barajını geçen 10. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Fransız santrfor, Alfredo Di Stefano (215), Raul Gonzales (228) ve Cristiano Ronaldo'dan (311) sonra Real Madrid formasıyla ligde 200 gole ulaşan 4. futbolcu oldu.

Benzema hat-trick yaptı, Real farklı kazandı! La Liga'nın dördüncü haftasında, Real Madrid sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 5-2'lik skorla mağlup etti.

Real Madrid 1,5 yılın ardından Bernabeu'ya dönüyor La Liga'nın 4. haftasında yarın sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak Real Madrid, tadilatı devam eden Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra geri dönüyor.

Real Madrid'de şoke eden ayrılık: Zidane ile yollar ayrıldı Bu sene şampiyonluk yarışında yüzü gülmeyen Real Madrid'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Fransız Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.