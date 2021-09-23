Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez GZT Giresunspor karşısında yer aldı. Sarı-lacivertli ekip maçın henüz başlarında golü buldu. 2. dakikada topu ağlarla buluşturan Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu, maçın ilk yarısının da skoru oldu. Ev sahibi takım, 64. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Mergim Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

85'TE FARK 1'E İNDİ

85. dakikada ise GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

CRESPO İLK DEFA SAHADA

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk defa sahada yer aldı. Portekiz’in Estoril Praia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti. Portekizli oyuncu Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş’ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dâhil oldu.