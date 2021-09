Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kâğıt üzerinde kolay rakipti Giresunspor. Kadıköy’de hiç kaybetmemiş Fenerbahçe, henüz golle tanışmamış Karadeniz ekibinin karşısına Eintracht Frankfurt on biriyle çıktı. Galibiyete hasret kalan sarı lacivertliler, Başakşehir şokundan üç puanla çıkmayı hedefliyordu. Hele de maç golle başlayınca fark beklentisi oldu. Ancak henüz 2’de Ferdi’yle sevinen Fenerbahçe sonrasında ipleri Giresunspor’a teslim etti.

Penaltı direkte patladı

Giresunspor’un maçlarını izlemeyenler için bu anormal bir durum olabilir, ancak biraz dikkat edince Hakan Keleş’in kısıtlı imkânlarla dirençli bir takım oluşturduğunu görüyorsunuz. Orta sahada gezinen Mert Hakan takımını bir kişi eksik oynatırken, Diabete hücumda yaptığı inanılmaz top kayıplarıyla Giresun’a ket vuran isim oldu. 39’da kazanılan penaltıyı direğe nişanlayan Balde, yeşil beyazlıların ilk gol umudunu öldürdü.

Mesut rahatlattı

Devrede basın tribünde cevap arayan soru, “Fener mi kötü, Giresun mu iyi?” şeklindeydi ki, aslında ikisi de doğruydu! Fenerbahçe 47’de net bir fırsatı harcarken, Giresun yine tüm hatlarıyla yüklendi. Fakat Fenerbahçe’nin Mesut’u vardı; fırsatını bulunca takımı rahatlattı. Yılmayan Karadeniz ekibi Doukara'yla farkı bire indirse de yetmedi. Oyun vasat olsa da çok sayıda ve önemli eksiklerle kazanıp üç puanı hatırlamak önemliydi Fenerbahçe için.

Geri çekilmek yanlış

Zor maç oldu

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maçı değerlendirirken, "Bir beraberlik, bir mağlubiyet sonrası bu maç zordu. Kazanmak için her şeyi yaptık" dedi ve, "Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Bu hataydı. Geri çekildiğimiz an gol yememiz daha olası hale geliyor" sözlerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, "İç maç, deplasman ayırmıyoruz. Hepsini kazanmak istiyoruz. Ama taraftarımızın önünde oynamak başka. Onlar bize istediğimiz enerjiyi, motivasyonu, heyecanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

KELEŞ: FİKSTÜR BİZE DÖNÜYOR

Lig şimdi başlıyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Baskılı oyunumuzu sonuca yansıtamadık. Yeni takımız ve Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadık. Bundan sonra fikstür bize dönüyor. Bizim için lig bundan sonra başlıyor" açıklaması yaptı.

ROSSI'NİN İLK MAÇIYDI

Hayatımda unutmayacağım

F.Bahçe'de dün siftah yapan Crespo, "İlk maçımdı. Hayatımda unutamayacağım anlardan biri. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli" derken Diego Rossi, "Performansımı yukarı çekmek istiyorum. En güzeli galip gelmek" sözlerini kullandı.

FERDİ'DEN DURUM TESPİTİ

Presimiz zayıf kaldı

F.Bahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, ''Üç puandan dolayı çok mutluyuz. İkinci dakikada attığım gol sonrası mutlu olduk ama sonrasında oyunu 20 dakika rakibe verdik. Pres yetersizdi, hakim olamadık. Kendimizi geliştireceğiz" dedi.

