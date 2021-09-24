Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe evinde Giresunspor’u ağırladı. 2-1’lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Cüneyt Çakır’ın 90+4’de çaldığı bitiş düdüğü ortalığı karıştırdı.

DÜDÜĞÜ DUYMADILAR

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri hızlı başlayarak az adamla yakalanan Fenerbahçe savunması karşısında takımını hücuma çıkartmak isterken, 90 dakikanın sonuna 4 dakika uzatma veren hakem Cüneyt Çakır, sürenin dolduğunu fark edince son düdüğünü çalarak maçın bittiğini işaret etti. Çakır, kaleci topu elinden çıkarırken düdüğü çaldı. Ama düdüğü duymayan Giresunlu oyuncular atağa devam etti.

MAÇA DEVAM ETTİLER

Duraklayan Fenerbahçe'ye aldırış etmeyen Giresunsporlu futbolcular topu ağlara gönderse de, Çakır eliyle maçı bitirdiği işaretini yaptı.

“ONURCAN TAMAM YETER UZATMA ARTIK”

Cüneyt Çakır orta noktaya geldikten sonra kaleci Onurcan Piri da koşarak yanına geldi. Cüneyt Çakır, "Onurcan tamam yeter, uzatma artık" uyarısında bulundu. İtirazlara devam eden Onurcan sarı kart gördü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Adana Demir maçında uzatmaların bittiği sürede gol yiyen Beşiktaşlılar ise Cüneyt Çakır ve TFF'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yendi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor maçından 3 puan ile ayrıldı.

Fenerbahçe maçında panik! Statta yangın çıktı Fenerbahçe ile GZT Giresunspor arasında oynanan maçta yangın çıktı. Statta bulunan ısıtıcılar alev aldı, panik yaşandı.

Fenerbahçe'de rotasyon var: Aslar sahneye Giresunspor’u yenerek yeni bir seri başlatmak isteyen sarı lacivertlilerde Mesut, Valencia, Mert ve Rossi on bire dönüyor.