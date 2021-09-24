Türkiye Gazetesi

EURO 2021 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği kötü performans sebebi ile Şenol Güneş ile Milli Takım yollarını ayırmıştı. A Milli Takım'ın başına bir zamanlar Beşiktaş forması da giyen Alman teknik direktör Stefan Kuntz getirildi. Kuntz'un yardımcılarından birinin Türk olacağı konuşulurken o ismin Almanya'da birçok takımda görev yapan Kenan Koçak olduğu açıklandı.

EYLÜL 2024'E KADAR SÖZLEŞME

Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan Kenan Koçak, Kuntz'un yardımcılığına getirildi.

40 yaşındaki teknik adamla 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. En son Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

2000-01 yılında SV Waldhof ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2001-02 sezonunda üçüncü ligdeki SV Waldhof II takımı ile kariyerinin ilk maçına FC 08 Villingen karşısında çıktı. Ancak A takımda kadroya giremeyen futbolcu devre arasında Avusturya ikinci lig ekibi DSV Leoben'e transfer oldu.

2002'de Mannheim'a geri dönen futbolcu sezona ikinci takımda başlasa da sezon sonunda 2. Bundesliga'da oynayan A takıma çıktı. 4 Nisan 2003'te 1. FC Köln ile oynadıkları maçta ilk kez Mannheim forması giydi ve sezonda 8 maça çıktı.

2003-04 sezonunda tekrar Avusturya'ya giden futbolcu bu sefer Bundesliga ekibi olan Red Bull Salzburg'a transfer oldu. Ligde sadece iki kez forma giyen futbolcu, kulübün ikinci takımıyla da beş maça çıktı. Devre arasında Mannheim'a geri dönen futbolcu yedi maça çıkıp bir de gol kaydetti.

Daha sonraki yıllarda SSV Reutlingen, ASV Durlach, 1.FC Pforzheim gibi takımlarda oynadıktan sonra 2006-07 sezonunun ikinci yarısında üçüncü ligdeki SV Waldhof'a geri döndü. Sezonun sonlarına doğru kadroya giren futbolcu, sezon sonunda geçirdiği sakatlık nedeniyle futbolu bıraktı.