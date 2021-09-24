Türkiye Gazetesi

Kayserispor’a 3-0 yenilen Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. İddialara göre Kayserispor maçı öncesi Fatih terim ile Muslera arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

“GELMİYORUM KAYSERİ’YE”

Gazeteci Hakan Gündoğar, Terim ile Muslera arasındaki gerginlik ile ilgili olarak, “Son iki antrenmanda yedek takımla antrenmana çıkıyor Fernando Muslera. Kalede Fatih oynuyordu Kayseri maçında. Muslera, ilk gün bir şey demiyor yedek takımla antrenmana çıktığı için. İkinci gün bakıyor tekrar yedek takımda, 'Gelmiyorum Kayseri'ye' diyor. Fatih Hoca'nın yardımcıları araya giriyor, Fernando Muslera ile Fatih Hoca'yı yumuşatıyorlar ve Muslera, Kayseri maçında kaleye geçiyor" ifadelerini kullandı.

Muslera'dan 12 günde devriâlem Uruguay Millî Takımı’nın Dünya Kupası elemelerinde boy gösteren tecrübeli kaleci, ülkesine İstanbul’dan Madrid aktarmalı gitti, bir de Peru deplasmanına çıktı, yine Madrid üzerinden döndü…

Volkan Demirel'den Muslera'ya övgü dolu sözler Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel, "Son 10 yılda Muslera Türk futboluna damgasını vurmuştur" ifadesini kullandı.

Muslera’ya ne oldu? 2011’den bu yana küçük elleriyle (!) 14 kupa kaldıran Uruguaylı eldiven sezona hatalar ve kırmızı ile başladı, teknik ekip araştırma başlattı.