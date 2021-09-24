Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe – Giresunspor karşılaşmasında deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ın bitiş düdüğü tepkilere yol açtı. Bir tepkide ünlü yorumcu Erman Toroğlu’ndan geldi.

CÜNEYT ÇAKIR’A TEPKİ GÖSTERDİ

90+4'te düdüğü çalan Çakır'dan sonra Giresunsporlu oyuncular atağa çıktı. Ancak düdüğü duymayan hücumcular golü attı. Ardından Çakır'a sahada tepki gösterildi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da maçın ardından bu konunun üstünde durdu. Çakır'a sert yüklendi.

“DUMAN EDECEĞİM ONU”

Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam ya. Bütün maçlarına bakacağım. Eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin, bitir. Her yerde böyledir" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Son 6 haftada yalnızca 5 puan alabilen sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa olan inanç sarsıldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu kötü gidişin faturasını Fatih Terim'e kesti. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Galatasaray'da gelecek sezon değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşların tepkilerine neden olan ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye ilaç olacak hocayı açıkladı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi.