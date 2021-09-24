Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. 6'ncı hafta geride kalırken ligin ilk dört sırasında Beşiktaş, Trabzonspor, Hatayspor ve Fenerbahçe bulunuyor. Dün akşam oynanan karşılaşmalar ile sona eren 6'ncı hafta sonrası değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışındaki en güçlü takımın Beşiktaş, ikinci takımın ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"EN GÜÇLÜSÜ BEŞİKTAŞ"

"Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe" diyen Dilmen, "İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar. Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Bu arızalara rağmen puanı iyi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"1 OCAK DEMECİ SIKINTI"

"Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak? Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj. Fenerbahçe'nin de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar."

"PEREIRA'NIN YAPMAK İSTEDİKLERİNİ YAPACAK TAKIM YOK"

"Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz."

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