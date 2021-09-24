Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı. Kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev almadı. Bu oyuncuların yerine kaleci Mert Günok ile Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı forma giydi.

19 YAŞ ALTI TAKIMDAN 3 FUTBOLCU

İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle bugün kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dâhil edildi. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu. Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı Beşiktaş'ta bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.

ATIBA HUTCHINSON'DAN 3. DALYA

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison, 300. resmi maçına çıktı. Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. defa görev aldı.

ALTAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.

Beşiktaş'ta Montero maç kadrosundan çıkarıldı! Eksik sayısı 10'a yükseldi Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'nun sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Montero ile birlikte eksik sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ın gidişatı taraftarları kaygılandırıyor.

Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebi ile kurula sevk edildi. Aynı zamanda Adana Demirspor ise saha olaylarından ötürü kurula sevk edildiği açıklandı.

Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk olacak Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar Adana Demirspor karşısında yaşadıkları puan kaybını Süper Lig'in yeni ekibi karşısında telafi etmeye çalışacak.