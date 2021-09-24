Türkiye Gazetesi

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Millî Takımı, ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya ile karşılaştı. Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Japonya Millî Takımı'nda Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura yer aldı. Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Paulo Coelho, son kitabını Mete Gazoz'a adadı Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" adıyla çevrilen son kitabı 'The Archer"ı olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadığını açıkladı. Paulo Coelho, bir arayış öyküsünü ele aldığı son romanında adlı bir okçunun hayatına odaklanıyor.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz turnuvada birinci oldu Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Antalya'da düzenlenen hazırlık müsabakasında kategorilerinde birinci oldu.