Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan lig maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak siyah-beyazlı kulübe 32 bin lira, Adana Demirspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Aynı müsabakanın sonunda yaşanan olaylarla kurula sevk edilen Beşiktaş yardımcı antrenörlerinden Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, kulüp personelleri Can Otay ve Erdal Erdem'e 13'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

13 BİN LİRA PARA CEZASI

Kurula sevk edilen Adana Demirspor görevlisi Oğuzhan Delen de 13 bin lira ile cezalandırıldı.

Kurul ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebi ile kurula sevk edildi. Aynı zamanda Adana Demirspor ise saha olaylarından ötürü kurula sevk edildiği açıklandı.