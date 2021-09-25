Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe'de gündem bir kere daha şike kumpası... Basın toplantısı düzenleyen Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Futbolda Şike Kumpası" davasının gerekçeli kararıyla ilgili net ifadeler kullandı. 2021 sonuna kadar beraat beklediklerini vurgulayan Pekin, "Ödenecek tazminatın 250 milyondan çok daha yüksek çıkacağına inanıyoruz" derken, "Bu suçları işleyen, bu tuzağı kuran o zaman FETÖ üyesi olduğu bilinmeyen hâkimler, polisler ve savcılar var. Hepsiyle ilgili değerlendirme yapıyoruz" dedi.

Hem TFF hem UEFA

"F.Bahçe'yi zarara uğratan, hakkını ihlal eden, emeğini çalan herkesten hesap soracağız" diyen Pekin, "Camiamızın şüphesi olmasın. Kimseden korkumuz yok" ifadelerini kullandı. TFF'ye karşı açılan davada muhatabın Nihat Özdemir olmadığını belirten Pekin, "Bizim davamız kurumlarla. Nihat Özdemir o dönemde yöneticimizdi. Ondan da davamıza katkıda bulunmasını isteyebiliriz" ifadesinde bulundu. Pekin, UEFA'ya dava açmak için çalıştıklarını da dile getirirken "Bütün hukuki yollara başvuracağız" vurgusunda bulundu.

ELEŞTİRİLERİ TAKMIYOR

Mesut sahaya odaklandı

∂ Mesut Özil, hakkındaki eleştirilere kulak asmıyor. Adana Demirspor, Eintracht Frankfurt maçlarından sonra Giresunspor karşısında da gol sevinci yaşayan Mesut, tamamen sahaya odaklanmış durumda. Yıldız oyuncu fiziksel eksiğine rağmen, 8 maça 3 gol, 1 asist sığdırdı.

PEREIRA MEMNUN DEĞİL

Mert Hakan ile Novak’a ikaz

∂ Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, geride kalan süreçte Vitor Pereira'yı en çok hayal kırıklığına uğratan isimler oldu. Portekizli, performansından memnun olmadığı oyunculara net uyarıda bulundu. Devre arasına kadar düzelme olmaması hâlinde ikisi de takımdan ayrılabilir.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yendi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor maçından 3 puan ile ayrıldı.