Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun çifte kupalı takımı Beşiktaş bu sezona da iyi başladı ama son dönemlerde sakatlık konusundaki kara bulutları bir türlü dağıtamadı. Ki iki kulvarda mücadele veren 3 günde bir maç yapan siyah beyazlılar, Altay mücadelesine eksikler sebebiyle 18 futbolcuyla çıkabildi. Sakatlıkları bulunan Larin, Welinton, Batshuayi, Ghezzal, Vida, Teixeira, N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal ve cezalı Rosier kadroda yoktu. Bunlara İzmir’de üç isim daha eklendi.

Pjanic dev arenada yok

Elde kalan tek stoper olan Montero üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Altay maçı kadrosundan çıkarıldı. Maçın başlamasının ardından ilk yarı bitmeden orta sahanın en önemli kozu Miralem Pjanic de sakatlandı ve kenara alındı. Adalesinde problem olan Boşnak oyuncu Ajax maçında yok. Salih Uçan, Oğuzhan ve Atiba da sakata geldi. Sergen Yalçın salı günü oynanacak Ajax maçı öncesi “Larin, Batshuayi ve Necip dönecek. Artık olduğu kadar” dedi.

Gördüler mi Pjanic’in çıkması gerektiğini?

Sergen Yalçın sakatlıklarla ilgili oyuncuların kendilerine bakmadığı yönündeki yorumlara “Katılmıyorum. Bu zamanda böyle bir şey olmaz. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Kısmet böyleymiş. Geçen maç 'Pjanic oyundan çıkar mı?' deniyordu şimdi gördüler mi neden çıktığını! Demek ki çıkması gerekiyormuş” dedi.

Takımı başkan kadar etkilemedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç öncesi otelde futbolculara bir konuşma yaparken Josef de Souza'dan kendisine gelen bir mesajı okuyunca çok etkilendiğini söyledi. Çebi, "Josef, 'İki seçeneğimiz var ya üzülüp boyun eğmek ya da bunu fırsata çevirmek, kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek' dedi. Josef’in mesajı beni kendime getirdi” dedi. Ancak bu mesajın takımı o kadar etkilemediği görüldü!

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

KARA KARTAL'IN SAKATLIK RAPORU

FUTBOLCU DURUMU

Larin Dönecek

Batshuayi Dönecek

Necip Dönecek

Teixeira Belirsiz

Salih Uçan Belirsiz

Atiba Zor

Oğuzhan Zor

Welinton Zor

Ghezzal Yok

Vida Yok

N’Koudou Yok

Mehmet Yok

Pjanic Yok

Montero Yok