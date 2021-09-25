Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş, deplasmanda Altay’a 2-1 mağlup oldu. Oynanan maçta Beşiktaş taraftarı 4 futbolcunun performansını beğenmeyerek tepki gösterdi.

“BEŞİKTAŞ’IN FUTBOLCUSU DEĞİLLER”

Sakat futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman taraftarların tepkisini çekti. Performansları beğenilmeyen oyuncular için siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'ın futbolcusu değiller" yorumlarında bulunurken bu isimleri takımda görmek istemediklerini belirttiler.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

Beşiktaş kongre üyesinin feci sonu İzmir'de bir araç, uçurumdan yuvarlanıp alev aldı. İçindeki sürücü ise yanarak can verdi. Ölen şahsın kimliği ortaya çıktı.

Beşiktaş yine son dakikalarda yıkıldı 3-0 öne geçtiği Adana Demirspor karşısında 90+7'de yediği golle maçı 3-3 berabere bitiren Beşiktaş, Altay deplasmanında da son dakikalarda yıkıldı. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 88. dakikada yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.