Türkiye Gazetesi

Formula 1 heyecanı sezonun 15. yarışı ile Rusya'da devam ediyor. Krasnodar şehrinde bulunan 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde düzenlenen Grand Prix'nin bugün düzenlenecek olan son antrenman türü yoğun yağış sebebi ile iptal edildi. Sadece sıralama turlarının yapıldığı günde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. 2 hafta önce İtalya Grand Prix'sini 1 ve 2. sırada bitiren McLaren, Rusya'da da Lando Norris ile pole pozisyonunda başlamaya hak kazandı. Kariyerinde ilk kez pole pozisyonda başlayacak olan Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardio ise yarışa 5. sıradan başlayacak.

NORRİS'İN İLK POLE POZİSYONU

Büyük Britanyalı McLaren pilotu Norris, 1 dakika 41.993 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 21 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.



Norris kariyerinin ilk pole pozisyonu ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Norris'in 0.517 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.990 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı George Russell (Williams) ise üçüncülüğü elde etti.

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Pit girişinde aracı kayarak duvara çarpan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak. Bu sezon Hamilton ile pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise güç ünitesini değiştirme limitini aştığı için yarınki yarışa son sıradan başlama cezası almıştı.

Rusya Grand Prix'si, 53 tur üzerinden yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Formula 1'de heyecan Rusya'da devam ediyor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 15. yarışı olan Rusya'da devam ediyor. Yarışçılar bugün alıştırma turları, yarın sıralama turları ve pazar günü yarış için Soçi Pisti'ne çıkacak.