Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son dört lig maçından sadece 2 puan çıkarabilen Galatasaray, Göztepe’yi evinde yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Göztepe karşılaşmasını “Ayağa kalkma maçı” olarak değerlendiren teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Lige sarılmak istiyorsak bu maç başlangıç olsun! Kazanalım ve kötü havayı dağıtalım” ifadelerini kullandı. Terim, Göztepe maçında takımda değişiklikler planlıyor.

Dört oyuncu kızağa

Kayserispor maçı sonrasında bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını söyleyen Terim, Yedlin, Taylan, Mustafa ve Feghouli’yi kızağa çekecek. Kayseri maçında on birde olmayan Luyindama, Berkan, Morutan, Cicaldau ve Halil ise takıma dönecek. Tecrübeli hoca sağ bekte Alpaslan’a görev verecek. Savunmanın göbeğinde ise Luyindama-Nelsson ikilisi oynayacak. Halil ise bir hafta aradan sonra on bire dönecek.

Aslan maça hazır

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi. Sacha Boey, takımdan ayrı saha koşuları gerçekleştirdi.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.