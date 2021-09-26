Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a karşı 3-0 geriden gelip berabere kalan Adana Demirspor, Gaziantep’i gol yağmuruna tuttu. Müsabakayı 4-0 kazandırlar.

GOL YAĞMURUNA TUTTU

Karşılaşmanın tümünde etkili bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, 12. dakikada Yunus Akgün'le 1-0 öne geçti. 65. dakikada Caulker kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkarırken 78. dakikada son haftaların formda yıldızı Balotelli skoru 3-0'a getirdi. 85. dakikada Assombalonga penaltıdan 4. golü attı ve maç bu skorla sona erdi.

Adana Demirspor, evinde Gaziantep'i 4-0 mağlup etti Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Adana Demirspor, geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan geri dönerek başlattığı güzel ritmi devam ettirdi.

PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebi ile kurula sevk edildi. Aynı zamanda Adana Demirspor ise saha olaylarından ötürü kurula sevk edildiği açıklandı.