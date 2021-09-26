Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekipleri VFR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sandhausen ve Hannover 96 gibi takımları çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcısı oldu.

KUNTZ’UN YARDIMCISI KENAN KOÇAK OLDU

Sosyal medya hesabından A Milli Takım'ın teknik heyetinde yer alacağını açıklayan Koçak, "Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Bu doğrultuda bana güvenerek, harika bir ekiple çalışma fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de başlayıp devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı ve hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız" dedi.

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

A Milli Takım, dünya sıralamasında 41. sıraya düştü FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan yeni dünya sıralamasında Türkiye 2 basamak gerileyerek 41. sıraya düştü. Listenin birincisi Belçika ve ikincisi Brezilya sıralamadaki yerlerini korurken İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz olacağı konuşuluyor. Çalıştırdığı Almanya U21 Takımı ile EURO 2021'de şampiyonluk yaşayan, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi.