Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde oynadığı son dört maçında galibiyet hasret kalan Galatasaray, 10 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü. Aslan bu kâbus gibi seriyi dün zor da olsa evinde Göztepe karşısında sonlandırdı. Zor oldu çünkü sarı kırmızılılar ilk yarıda net bir fırsat yakalayamadığı gibi bireysel hatadan bir de gol yiyerek geriye düştü. Ancak galibiyette ısrarcı olan Cimbom ikinci devre daha baskılı, etkili oyunuyla galibiyete ulaşarak rahat bir nefes aldı.

Çilingir Morutan

Koskoca ilk 45’te Galatasaray’ın bulduğu pozisyon fırsatı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Bunun yanı sora net fırsatı hiç yoktu. Fatih Terim ikinci yarıya başlamadan önce oyuna müdahale ederek Diagne’yi sahaya sürdü ve Aslan çok daha ofansif bir kimliğe bürününce pozisyonlar da gelmeye başladı. Kalabalık Göztepe savunmasını geçmekte zorlanan Cimbom’da sahneye çıkan Morutan bir çilingir gibi şık çalımlarla kilidi açtı ve galibiyet golünü buldu.

Hatalar gecesi

Dün geceye şüphesiz hatalar damga vurdu. İlk yarıda oyun orta saha mücadelesi halinde sürerken Luyindama öyle bir yerde topu rakibine kaptırdı ki Göztepe hiç beklemediği bir anda önce geçti. İkinci devrenin hemen başında Halil’in ceza sahası dışından şutunda İrfan Can tuttuğu topu elinde kaçırınca bu sefer ev sahibi sevindi. Gelen beraberlikle beraber mental kırılma yaşayan İzmir ekibi oyundan düştü ve skoru koruyamadı.

İyi ki o golü yedik

Maçın ardından rahatlamış görünen Fatih Terim, "Önceki maçlarda da gereksiz goller yedik. Bu maçta kaleyi bulan ilk top gol oldu. İyi ki o golü yedik. Muslera kırmızı görebilirdi" sözlerini kullanırken, "Alpaslan'ın bir pozisyonu (boğaza darbe) var ki... Bunun VAR'dan görülmemesi olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız (Mustafa Öğretmenoğlu) devam ediyor. Bana sekiz maç verdirmeyi biliyor" dedi. Alanya maçındaki taraftar tepkisi sorulan Hoca, "Futbolda vefa yok. Çok kırıldım. Son zamanlardaki gidişat, kendimle ilgili, Galatasaray’la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor” şeklinde imâlı konuştu.

SAHALARDA GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz hafta fair play adına güzel tablolar yaşandı. Nazar değmesin diyelim. Altaylı Emrah Çelenk rakibi sakatlanınca gole gitmekten vazgeçti. Dün Halil Akbunar leyhlerine verilen kornerde topun kendisinden çıktığını söyledi. Kötü bir gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can'ı da maçın ardından teselli eden G.Saraylı futbolcular Muslera ve Fatih Öztürk oldu.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.