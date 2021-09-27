Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılar, Hollanda'ya 11 futbolcusundan yoksun gitti. Kamp kadrosunda 17 oyuncu yer aldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yalçın "Gerçekten camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Son 10 günlük süre zarfında çok ciddi problemler yaşadık. Özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak bu durum elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"GENÇ VE ATLETİK BİR TAKIMLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Futbolun en üst seviyesinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan teknik adam "Burada mücadele etmek kolay değil. Gerçekten zor. Yarın oynanacak maçın da zor olacağının farkındayız. Genç, atletik, tempoyu çok çabuk yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemler neler, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan en iyisini nasıl yapabiliriz? Bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur. diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Sakatlıklar nedeniyle takımın yarısından fazlasını kullanamadıklarını belirten Yalçın "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Mücadele etmek, agresif ve doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz." diye konuştu.

ÖZYAKUP: İNŞALLAH GÜZEL BİR SKORLA AYRILACAĞIZ

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ise "Son maçta hafif bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Genel anlamda sakatlıklarla biraz uğraştığımız doğru. Hocamızın da söylediği gibi, buraya gelen arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın güzel bir mücadele verip güzel bir skorla ayrılırız" şeklinde konuştu. Basın toplantısının ardından Beşiktaş takımı, yarınki maçın son idmanını Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirdi.

Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 9-0'lık maçı hatırlattı Altay forması giyen Leandro Kappel, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ajax karşısında Beşiktaş'a hiç şans tanımadığını belirten Kappel, "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Ajax kamp kadrosunu açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında, Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.