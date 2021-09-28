Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olması düşünülen ve en iyi Avrupa klüplerinin yarışmasını temel alan futbol müsabakası, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid hakkında disiplin soruşturması açılmıştı. UEFA Temyiz Kurulu, konuya ilişkin açıklama yaparak, soruşturmanın iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.

UEFA: GEÇERSİZ VE HÜKÜMSÜZ İLAN EDİLDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın yasal çerçevesinin olası ihlali nedeniyle Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhine, sözde Süper Lig projesiyle ilgili başlatılan disiplin soruşturması, davalar hiç açılmamış gibi geçersiz ve hükümsüz ilan edilmiştir." denildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, nisan ayında ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Barcelona, Juventus ve Real Madrid haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

Girişime desteğini sürdüren kulüpler konuyu yargıya taşımıştı. 17. Madrid Ticaret Mahkemesi de temmuz ayında UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptaline hükmetmişti.

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak "Avrupa Süper Ligi" açıklaması ​"Avrupa Süper Ligi" adlı girişimin içinde yer almaya devam eden Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, UEFA'dan gelen "tehditlere" rağmen mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti Rummenigge, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve Paris'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi’ni engellemeye çalışırdım." dedi.