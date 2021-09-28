Türkiye Gazetesi

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a, Avrupa Ligi maçı kapsamında oynanacak Sparta Prag - Rangers mücadelesinde düdük çalmak üzere görev verdi. Sparta Prag - Rangers maçı 30 Eylül Perşembe günü oynanacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Rennes - Tottenham maçını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Young Boys - CFR Cluj mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.