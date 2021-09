Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'nde eşine ender rastlanacak sakatlık kriziyle maça çıkan Beşiktaş zoru başaramadı. Siyah beyazlılar kendi U-19 takımıyla yapacağı idman maçında bile tercih etmeyeceği ilk 11'le Ajax gibi gol makinesi bir takım karşısında elinden geleni yaptı. Aslında 10. dakikadaki Batshuayi'nin şutu direkte patlamasa maçın hikâyesi bambaşka olabilirdi.

Tek kale oyun

O gol kaçınca Kartal'ın gardı 17. dakikada düştü. Golden sonra maçın kameramanı yönünü hiç değiştirmedi âdeta. Beşiktaş ceza sahası ve çevresinde geçti mücadele. Tam 12 eksikle sahaya çıkan Beşiktaş'ta daha önce yan yana oynamamış oyunculardan fazlasını beklemek zordu zaten. Sıkıntılar yetmiyormuş gibi Ajax'ın kalecisiyle beraber Salih Uçan'ın da sahada varlığı anlaşılamadı.

Gol güme gitti

Sergen Yalçın'ın elinde hamle anlamında fazla seçenek de yoktu. İkinci yarıda Kenan Karaman'ın güzelim golü saçmalık derecesinde bir kararla iptal edilmese maçın dengesi değişebilirdi. Son bölümde sakatlara Umut Meraş da eklenince stoper bölgesinde 18'lik Serdar ve Berkay başarıyla mücadele etti. Beşiktaş onca sıkıntı ve eksiğe rağmen sergilediği mücadeleyle takdir topladı.

Mecburi rekor

Görülmemiş bir şekilde sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş dün Şampiyonlar Ligi tarihindeki en düşük yaş ortalamasına sahip ilk on biriyle Ajax karşısına çıktı. Siyah beyazlıların dünkü maçta yaş ortalaması mecburiyetten 25 yaş 105 gündü. On birde gençlerden kaleci Ersin, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi ile Can Bozdoğan forma giyerken ikinci yarıda oyuna Berkay dahil oldu. Normalde orta saha oynayan futbolcu Serdar Saatçi ile birlikte stoperde görev yaptı. İki 18'lik genç Kartal, Ajax akınlarında başarılı müdahaleler yaptı.

Sergen Yalçın: Oynanmadan kazanılmaz Eksikler yüzünden sahaya çıkaracak on biri bulmakta zorlanan Beşiktaş'ın teknik patronu, "Futbol sahada kazanılır. Ajax maçı genç oyuncularımızın bunu hatırlatması için büyük bir fırsat olacak" dedi.